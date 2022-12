Autobusy z Teksasu zajechały pod dom wiceprezydent Harris. Przywiozły imigrantów [VIDEO]

REKLAMA

Autobusy wiozące około 130 imigrantów wysyłanych przez teksańskiego gubernatora Grega Abbotta zatrzymały się w pobliżu domu wiceprezydent USA Kamali Harris; śnieżyca uniemożliwia ich dalszą podróż do Nowego Jorku – podał w poniedziałek „National Review” (NR).

Konserwatywny magazyn przypomina, że jest to najnowsza grupa imigrantów przewożonych ze stanów na pograniczu do północnych miast amerykańskich, rządzonych przez Demokratów. Autobusy trafiły do Waszyngtonu w noc wigilijną.

„Wolontariusze z Migrant Solidarity Mutual Aid Network powitali imigrantów, zapewnili im jedzenie i ciepłe ubrania, a następnie przewieźli ich do lokalnego kościoła. (…) Niektórzy byli ubrani w szorty i koszulki, gdy przybyli na miejsce” – pisze „NR”, wskazując na mroźną pogodę w Waszyngtonie.

Autobusy miały dowieźć imigrantów do Nowego Jorku. Dziennik „New York Times” podkreślił, że nie dotarły tam z ze względu na niskie temperatury i zamknięcie dróg.

„NR” zwraca uwagę, że Abbott od kwietnia wysyła imigrantów do miast rządzonych przez Demokratów, jak Waszyngton, Nowy Jork i Chicago. Ucieka się do tych metod, by zwrócić uwagę na kryzys imigracyjny na południowej granicy USA.

„Jest to również protest przeciwko posunięciu ekipy (prezydenta Joe) Bidena, pragnącej zakończyć stosowanie przepisów z czasów pandemii, tzw. Title 42, których używała administracja (Donalda) Trumpa w celu wydalania nielegalnych imigrantów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W minionym tygodniu Sąd Najwyższy wstrzymał wygaśnięcie Title 42” – akcentuje magazyn.

Jak dodaje, w liście do prezydenta Bidena Abbott napisał we wtorek: „Twoja bezczynność w zakresie zabezpieczenia południowej granicy naraża życie imigrantów, szczególnie w mieście El Paso”.

Gubernator Teksasu argumentował też, że jeśli wygaśnie Title 42, liczba tysięcy imigrantów, w tym dzieci, nielegalnie przekraczających granice Teksasu każdego dnia, jeszcze się powiększy.

Politykę teksańskiego gubernatora skrytykował Biały Dom.

„Abbott porzucił w Wigilię dzieci na poboczu drogi przy temperaturze poniżej zera, nie koordynując działań z żadnymi władzami federalnymi ani lokalnymi. (…) To był okrutny, niebezpieczny i haniebny wybryk” – przytacza „NR” wypowiedź rzecznika Białego Domu Abdullaha Hasana.

