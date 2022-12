Brutalna zbrodnia w Wielkiej Brytanii. Młody mężczyzna zasztyletowany na parkiecie nocnego klubu

REKLAMA

23-letni mężczyzna został zasztyletowany w poniedziałek późnym wieczorem na parkiecie klubu nocnego w Birmingham w środkowej Anglii – poinformował portal BBC. Policja próbuje ustalić sprawcę lub sprawców morderstwa oraz motyw zbrodni.

Do zdarzenia doszło w klubie The Crane w dzielnicy Digbeth około godziny 23.45. Pomimo interwencji lekarzy mężczyzny nie udało się uratować.

Jak poinformowała inspektor policji Michelle Thurgood ofiara „to młody człowiek świętujący z przyjaciółmi Boxing Day”, święto obchodzone 26 grudnia w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i innych krajach Wspólnoty Narodów.

– Wiemy, że w tym czasie w klubie nocnym były setki osób. Rozmawialiśmy już z wieloma z nich, lecz jest jeszcze wiele osób do przesłuchania. Być może ktoś coś widział lub nawet sfilmował to, co się stało – dodała Thurgood.

Policja ustaliła, że do ofiary przed śmiertelnym atakiem podeszła grupa osób – informuje BBC. Zaapelowano by każdy, kto był wówczas w klubie, nawiązał kontakt z policją.