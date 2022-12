Polacy nie chcą, żeby Tusk znów był premierem [SONDAŻ]

REKLAMA

63 proc. ankietowanych, którzy wzięli udział w nowym sondażu Ipsos dla OKO.press i radia TOK FM, nie chce, by Donald Tusk ponownie został premierem.

Sondażowania Ipsos pytała ankietowanych, czy chcą, by szef PO-KO, Donald Tusk, ponownie został premierem Polski. Z badania wynika, że nawet jeśli PiS straci władzę, to Polacy nie chcą, by Tusk stanął na czele nowego rządu.

Na „nie” było 63 proc. badanych. 46 proc. przeciwnych premierowaniu Tuska wskazało na odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 17 proc. zaznaczyło „raczej nie”.

Za tym, by były premier wrócił na stanowisko, było 34 proc. badanych. Wśród zwolenników Tuska 12 proc. badanych chce powrotu szefa PO „zdecydowanie”, a 22 proc. „raczej”.

4 proc. osób, które wzięły udział w badaniu nie ma zdania na ten temat.