Serbowie wznieśli barykady. Armia i policja postawione w stan najwyższej gotowości [FOTO/VIDEO]

Serbowie zamieszkujący Kosowo we wtorek wznieśli barykady w ostatniej z czterech zamieszkiwanych głównie przez ludność serbską gmin na północy kraju – poinformowała telewizja N1.

Postawione na drogach ciężarówki zablokowały drogi łączące serbską Północną Mitrowicę z południową częścią miasta, zdominowaną przez albańską większość Kosowa.

W poniedziałek ministerstwo obrony Serbii poinformowało o postawieniu armii i policji w stan najwyższej gotowości. Decyzja została uzasadniona oczekiwanym atakiem sił Kosowa na kosowskich Serbów w celu usunięcia ustawionych przez nich blokad.

Zdaniem zajmującego się w rządzie Serbii sprawami Kosowa Petara Petkovicia krok ten stanowi odpowiedź na „bezpośrednie zagrożenie wojną”. – Nie pozwolimy na pogrom naszego narodu – powiedział minister.

On the eighteenth day of the protest, in response to putting the " #Kosovo security forces" on high alert and purchasing heavy equipment to demolish the barricades, the #Kosovo #Serbs erected two new ones – in Kosovska Mitrovica and at the entrance to the city. pic.twitter.com/5YJbzF8mXG

2 new barricades.

Criminal groups controlled by Serbia's regime are now implementing a siege-like blockade of freedom of movement in urban areas of northern Kosovo, too.

This barricade's aim is to isolate the multi-ethnic Bosniak Quarter in Mitrovica. pic.twitter.com/BHCiQz77IL

— Admirim (@admirim) December 27, 2022