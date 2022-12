Dramatyczne doniesienia na temat Benedykta XVI. „Sytuacja jest z pewnością bardzo poważna”

REKLAMA

W ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI – poinformował w środę Watykan. Papież poprosił wiernych, by modlili się za Benedykta XVI i dodał, że jest on „bardzo chory”.

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie wezwał wiernych do modlitwy za emerytowanego papieża Benedykta XVI, mówiąc: „Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy wspiera Kościół”.

– Jest bardzo chory – wyjawił Franciszek. Poprosił o modlitwę do Boga, by „go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca”.

Wizyta papieża Franciszka

Przed południem dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował, że Papież Franciszek udał się z wizytą do emerytowanego papieża Benedykta XVI, którego stan zdrowia uległ w ostatnich godzinach pogorszeniu.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom Bruni napisał, że po zakończeniu środowej audiencji generalnej Franciszek udał się do rezydencji w Ogrodach Watykańskich, by odwiedzić swego poprzednika. – Przyłączamy się do niego w modlitwie za emerytowanego papieża – dodał rzecznik.

„Sytuacja jest z pewnością bardzo poważna”

– Jeśli Ojciec Święty Franciszek mówi nam, że powinniśmy być zjednoczeni w modlitwie, to czynimy to dzisiaj szczególnie z młodymi chrześcijanami – powiedział w kontekście stanu zdrowia emerytowanego papieża Benedykta XVI arcybiskup Monachium i Fryzyngi Reinhard Marx w środę w Bad Tölz w Górnej Bawarii na otwarciu akcji „Starnsinger”.

– Sytuacja jest z pewnością bardzo poważna – powiedział długoletni towarzysz Benedykta i teolog Wolfgang Beinert, cytowany przez agencję dpa. – Ale to nie jest nieoczekiwane w wypadku człowieka, który zbliża się do 100.

Beinert dodał, że do początku roku miał jeszcze kontakt listowny z Benedyktem, który jednak nie odpowiedział na list z okazji swoich urodzin w kwietniu.

Benedykt XVI ma 95 lat. Od czasu swej rezygnacji w 2013 roku mieszka w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich.