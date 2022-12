Irańczyk popełnił samobójstwo we Francji. Chciał zwrócić uwagę na sytuację w swoim kraju [VIDEO]

REKLAMA

Mohammad Moradi, 38-letni Irańczyk, popełnił samobójstwo w Lyonie rzucając się do rzeki – poinformowała we wtorek francuska policja. W nagraniu wideo, które pozostawił, Moradi powiedział, że chciał zwrócić uwagę na brutalne represje irańskiego reżimu wobec demonstrantów.

Ciało Irańczyka odnaleziono w poniedziałek wieczorem – poddała policja. Moradi mieszkał z żoną w Lyonie od trzech lat, studiował historię i pracował w restauracji.

W Iranie „policja atakuje ludzi, straciliśmy wielu młodych, wiele dziewcząt, musimy coś zrobić” – powiedział Moradi w pozostawionym nagraniu; prosił o pomoc dla Irańczyków, którzy padają ofiarą „policji i skrajnie brutalnego rządu”.

Devastating 💔#Mohammad_Moradi, an Iranian living in France, recorded this video before committing suicide.

He asked the world not to be indifferent to the situation in Iran. “I’d rather die than see my compatriots miserable in Iran”

Rest In Peace #IranRevolution pic.twitter.com/pKWZr6kEYL

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 27, 2022