Nie żyje wnuk Boba Marleya. „Miał zaledwie 31 lat”

Nie żyje Jo Mersa Marley, wnuk Boba Marleya i syn Stephena Marleya. Muzyk zmarł w wieku 31 lat.

Informację o śmierci Jo Mersy Marleya potwierdził w rozmowie z magazynem „Rolling Stone” przedstawiciel muzyka. Nie ujawnił jednak przyczyny zgonu.

O śmierci wnuka Boba Marleya napisał także na Twitterze polityk z Jamajki – lider tamtejszej opozycji i przewodniczący Ludowej Partii Narodowej – Mark J. Golding.

„Właśnie dowiedziałem się o tragicznej stracie «Jo Mersy» Marleya. Utalentowany młody artysta reggae, syn Stephena Marleya i wnuk Boba Marleya miał zaledwie 31 lat. Utrata dziecka jest niszczącym ciosem, z którym nie powinien mierzyć się żaden rodzić. Moje kondolencje dla Stephena i całej rodziny” – napisał.

I’ve just learned of the tragic loss of Joseph “Jo Mersa” Marley. A talented young reggae artiste, son of Stephen Marley & grandson of Bob Marley at only 31 yrs old. The loss of a child is a devastating blow no parent should face, my condolences to Stephen & the entire family. pic.twitter.com/BJf1NLH6Qc

— Mark J. Golding (@MarkJGolding) December 27, 2022