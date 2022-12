Rekordowy karambol z udziałem ponad 200 pojazdów [VIDEO]

REKLAMA

Takie rzeczy tylko w Chinach. Wielki kraj to i karambole największe na świecie. W wyniku zderzenia kilkuset pojazdów na krótkim odcinku autostrady jedna osoba poniosła śmierć, ale widok tego złomowiska jest imponujący.

Wypadek dotyczył co najmniej 200 pojazdów. Tak przynajmniej szacują oficjalne chińskie media. Do zderzenia pojazdów doszło w Zhengzhou, w centralnej prowincji Henan w Chinach.

Stosy pogniecionej blachy ciągnęły się na setki metrów. Gigantyczne spiętrzenie aut najeżdżających na siebie spowodowała gęsta mgła. Karambol miał miejsce w środę 28 grudnia rano, niedaleko Zhengzhou.

Zdjęcia lotnicze pokazywały dużą liczbę poprzewracanych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych na odcinku autostrady, na której wstrzymano całkowicie ruch. Według lokalnych władz, cytowanych przez telewizję publiczną CCTV, przyczyną wypadku była słaba widoczność spowodowana mgłą.

Ruch na uszkodzonym odcinku wznowiono po południu, o czym poinformowała policja z Zhengzhou na swoim oficjalnym koncie. Chiny mają coraz lepszą infrastrukturę drogową i zarazem coraz bardziej surowe przepisy, ale wypadki drogowe są nadal częste. Okazuje się, że jak już do nich dochodzi to często proporcjonalnie do skali tego kraju…

VIDEO: 🇨🇳 Hundreds of cars in China highway pile-up

One person died during a pile-up involving hundreds of vehicles near the city of Zhengzhou in central China's Henan province, state media reported on Wednesday, adding that the accident was caused by low visibility from fog pic.twitter.com/3RxX54Rzzn

— AFP News Agency (@AFP) December 28, 2022