Rośnie popularność Macrona. „Efekt mundialu” zadziałał

Według badania Instytutu Toluna Harris Interactive i Euros Agency dla TV LCI z 28 grudnia 2022, w grudniu zaufanie dla prezydenta Francji wzrosło o 2 punkty procentowe do 46%. Specjaliści mówią, że przybyło mu dzięki sukcesowi Francji na mundialu w Katarze.

Francja przegrała w finale, ale Emmanuel Macron był bardzo widoczny w Katarze podczas zwycięskiego półfinału, a jego wymachiwanie marynarą w przegranym finale też mu pomogło. Teraz 46% Francuzów twierdzi, że ufa głowie państwa, co stanowi wynik o dwa punkty wyższy niż w listopadzie. Odsetek zaufania premier Elisabeth Borne pozostaje stabilny i wynosi 42%.

Według zastępcy dyrektora Harris Interactive France, Jean-Daniela Lévy’ego, Emmanuel Macron skorzystał właśnie na efekcie mundialu. Jego popularność wzrosła w każdej grupie wiekowej. Najwięcej jednak zyskał w grupie osób poniżej 35 roku życia (+5).

Macron zyskał wyraźny wzrost wśród zwolenników swojej partii Renesans, gdzie ufa mu 93% jej wyborców (+6) i wśród opozycji (+7 w lewicowej nsoumis, do 37%; + 6 wśród Zielonych, do 52%; +2 wśród Republikanów do 3% i +3 w Zjednoczeniu Narodowym, do 27%).

Efekt Mundialu pomógł tylko prezydentowi. Ministrowie jego rządu, cieszą się rczej zmniejszoną popularnością. Sport sportem, a codzienne życie robi swoje. Bruno Le Maire ma 40% zaufanie (bez zmian), Gabriel Attal (33%, -3) i MSW Gérald Darmanin (33%, -1). To ministrowie o najwyższym poziomie zaufania, inni wypadają jeszcze gorzej.

Źródło: TF1