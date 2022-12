Serbowie wznieśli barykady. Kosowo zamyka największe przejście graniczne [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Władze Kosowa, w związku z trwającymi na północy protestami kosowskich Serbów, zamknęły w środę największe przejście graniczne kraju – Merdare – poinformowała agencja Reutera.

Serbowie po północnej stronie granicy – w Serbii – zablokowali we wtorek drogi prowadzące do przejścia granicznego w Merdare. Od 10 grudnia zablokowane są dwa inne przejścia na kosowsko-serbskiej granicy; jedynie trzy punkty łączące oba kraje pozostają otwarte.

We wtorek mieszkający w Kosowie Serbowie wznieśli barykady w ostatniej z czterech zamieszkiwanych głównie przez ludność serbską gmin na północy kraju.

Ustawienie w pierwszej połowie grudnia przez kosowskich Serbów barykad było odpowiedzią na aresztowanie byłego serbskiego policjanta, podejrzewanego o napad na funkcjonariuszy kosowskiej policji.

More Barricades have been erected by Serbians in Northern Kosovo over the last 24 Hours since the Serbian Military and National Police were ordered to their Highest State of Readiness and were deployed to the Border Line. pic.twitter.com/y6ayLeSgwV

Christian population of Kosovo is on barricades. Use of force&violence against them on order of nazie antichristian west, Vatican, EU, UK & US is predicted in next couple of hours. World is silenced. So let us turn to God & ask for help. Its sad that he is only one that will help pic.twitter.com/eXtXSWPAgQ

— JohnDoe (@SlavFreeSpirit) December 27, 2022