Zwycięstwo „Andoo Comanche” w najtrudniejszych regatach świata

Jacht „Andoo Comanche”, dowodzony przez Johna Winninga Jr, wygrał 77. edycję prestiżowych regat Sydney-Hobart. Korzystając ze sprzyjających wiatrów pokonał liczącą 628 mil trasę w ciągu 1 dnia, 11 godzin, 56 minut i 48 sekund.

Rekord jednak nie padł. W 2017 roku ten sam jacht, pod nazwą „Comanche”, dotarł do portu na Tasmanii po 1 dniu, 9 godzinach, 15 minutach i 24 sekundach.

Drugie miejsce w tegorocznej edycji zajęła inna jednostka klasy Super Maxi – „LawConnect”, tracąc do zwycięzcy ponad 26 minut, a na trzeciej pozycji, ze stratą ponad 43 minut, finiszował ubiegłoroczny zwycięzca – „Black Jack”. Tuż za podium uplasował się dziewięciokrotny triumfator – „Hamilton Island Wild Oats”, tracąc ponad godzinę i 41 minut. Do mety dopłynęły dotychczas cztery jachty.

Po raz pierwszy wyścig, organizowany przez Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania, odbył się w 1945 roku. Głównym trofeum jest Tattersall’s Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych czynników. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.

