Gorąca sytuacja w Kosowie. Spalono ciężarówki tworzące barykady [VIDEO]

W nocy podpalono część ciężarówek tworzących ustawione przez Serbów barykady w położonej na północy Kosowa Mitrowicy – poinformowała w czwartek kosowska policja.

Serbowie ciężarówki na moście w północnej części Mitrowicy postawili we wtorek. Północna Mitrowica była ostatnią położoną na północy Kosowa gminą posiadającą większość serbską, w której od 10 grudnia wzniesiono barykady.

Protesty i blokady dróg są odpowiedzią na aresztowanie byłego serbskiego policjanta Dejana Panticia, podejrzewanego o napad na funkcjonariuszy kosowskiej policji. W środę kosowska prokuratura skierowała Panticia na areszt domowy.

Tego samego dnia wieczorem prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, po rozmowach z przedstawicielami kosowskich Serbów, ogłosił plan usuwania barykad, których demontaż ma rozpocząć się w czwartek w godzinach południowych.

Część liderów serbskich zamieszkujących Kosowo – jak poinformował dziennik „Koha Ditore” – ogłosiło, że warunkiem usunięcia barykad jest również utworzenie Wspólnoty Gmin Serbskich – przewidzianej porozumieniem brukselskim z 2013 roku jednostki autonomicznej składającej się z 10 gmin posiadających większość serbską, która odpowiadałaby za „rozwój ekonomiczny, edukację, zdrowie oraz miejskie i wiejskie planowanie” na swoich terenach. Trybunał Konstytucyjny Kosowa określił plan niekonstytucyjnym; jej utworzeniu sprzeciwia się odtąd strona kosowska.

