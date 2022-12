Najgorszy polityk 2022 roku? Ostra rywalizacja

REKLAMA

2022 rok przyniósł nam mnóstwo niespodzianek i rozczarowań. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne, jak np. niechęć do polityków. Przedsylwestrowe podsumowanie pracowni United Survyes dla Wirtualnej Polski przedstawia niechlubny ranking najgorszych polityków.

2022 rok pozwolił Polakom prawdopodobnie po raz ostatni spojrzeć na polityków tak, jak na to zasługują. Kampania wyborcza ruszy od 1 stycznia pełną parą, co ostatecznie zaowocuje niespotykaną od kilku lat dwulicowością i festiwalem kłamstw w imię socjalizmu.

2022 rok zweryfikował polityków

Z najnowszego badania pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski dowiadujemy się, którzy politycy w oczach Polaków wypadają najgorzej. Szalejąca inflacja, napaść Rosji na Ukrainę, brak funduszu z KPO i pokłosie pandemicznego terroru zweryfikowały, kogo społeczeństwo lubi, a kogo nie.

Przed respondentami postawiono następujące pytanie: Który polityk zrobił na Panu/Pani najgorsze wrażenie i był Pana/Pani zdaniem najgorszy w 2022 roku?

Czołowe miejsca niechlubnego rankingu należą do Jarosława Kaczyńskiego oraz Donalda Tuska. Prezes PiS od lat „cieszy się” dużym brakiem szacunku ze strony Polaków. Lider otrzymał 28,1 procent głosów. Z kolei jego największy polityczny adwersarz, czyli przewodniczący Platformy Obywatelskiej – 26,4 procent.

Trzecie miejsce przypadło – co również nie jest niespodzianką – przywódcy ziobrystów. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uzyskał 11,4 procent wskazań wśród ankietowanych. Co ciekawe, tuż obok koalicjanta pisowców znalazła się „twarz” obozu rządzącego, czyli Mateusz Morawiecki. 9,7 procent Polaków uważa, że szef warszawskiego rządu to najgorszy polityk w 2022 roku.

Dalej uplasowali się minister aktywów państwowych Jacek Sasin, którego wyborcy ocenili zaskakująco łagodnie, przyznając 4,9 procent wskazań. Tuż za nim znalazł się marszałek Senatu Tomasz Grodzki (3,5 procent). Stawkę zamknęła zaś marszałek Sejmu Elżbieta Witek (2,6 procent).