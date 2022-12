Śmiertelny atak śnieżycy w USA. Kilkadziesiąt ofiar tylko w jednym hrabstwie [VIDEO]

REKLAMA

Liczba ofiar śmiertelnych zimowej burzy wzrosła do 37 w hrabstwie Erie w stanie Nowy Jork. Ratownicy nie byli w stanie pomóc wszystkim zagrożonym, na ratunek próbowali przyjść zwykli ludzie.

W Buffalo i okolicy spadło ponad 130 cm śniegu. Zamieć zerwała linie energetyczne. Pierwsi respondenci nie byli w stanie odpowiedzieć na setki wezwań na telefony alarmowe.

Jak podaje CNN np. Sha’Kyra Aughtry ruszyła w trakcie śnieżycy na pomoc przemarzniętemu na ulicy mężczyźnie. Jej chłopak wniósł 64-letniego Joe White’a do domu. Użyli m.in. suszarki, aby stopić lód z jego czerwonych i pokrytych pęcherzami rąk.

„Ponieważ nie miała doświadczenia w opiece medycznej, wzywała pogotowie ratunkowe, ale na próżno. Dlatego sama troszczyła się o jego bezpieczeństwo” – zauważyła CNN.

Wyjaśniła, że kobieta błagała też o pomoc na Facebooku. Wraz z kilkoma pomocnikami, którzy odśnieżyli najpierw dom, odwiozła White’a z odmrożeniami 4. stopnia do szpitala. Dochodzi do siebie na oddziale intensywnej terapii.

O pomocy obcych ludzi będącym w potrzebie informował „Buffalo News”. Nie zawsze nie kończyło się to szczęśliwie.

Jak wyjaśnił Antwaine Parker, jego 63-letnia matka Carolyn Eubanks była podłączona do aparatu tlenowego, ale przerwano dostawy prądu. Ekipy ratunkowe nie były w stanie zaoferować wsparcia. Parker i jego przyrodni brat usiłowali doprowadzić ją do samochodu. Kiedy zasłabła przyjął ich do domu obcy mężczyzna, ale niestety nie zdążyli kobiety odratować.

W środę pierwsi ratownicy chodzili od drzwi do ludzi, do których nie mogli dotrzeć wcześniej. Pracownicy pogotowia sprawdzali miejsca wezwań alarmowych, a Gwardia Narodowa domy w dzielnicach, które straciły dostawy energii elektrycznej.

– Obawiamy się, że są jeszcze osoby, które mogły zginąć, mieszkając samotnie (…) lub wciąż nie mają prądu ostrzegał przedstawiciel władz hrabstwa Erie, Mark Poloncarz.

Według komunikatu Gwardii Narodowej w środę 580 jej funkcjonariuszy przebywało w rejonie Buffalo. Od wtorku uratowali co najmniej 86 osób.

Departamentu Policji w Buffalo tweetował w środę o zgłoszeniach o szabrownictwie. 9 osób aresztowano.

– To straszne, że podczas gdy mieszkańcy naszej społeczności ginęli, ludzie plądrują – powiedział burmistrz Byron Brown. Zaznaczył, że są to jednostki.

A powerful blizzard that paralyzed western New York over Christmas weekend has killed at least 25 people, Erie county officials said https://t.co/EeUiXDUNzI pic.twitter.com/V4pLsrIodf

— Reuters (@Reuters) December 26, 2022