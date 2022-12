Rzecznik PiS: nie poprzemy antyaborcyjnego projektu Kai Godek

REKLAMA

Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, zapowiedział, że partia rządząca nie poprze kolejnego antyaborcyjnego projektu Kai Godek i Fundacji Życie i Rodzina.

Projekt zatytułowany „Aborcja to zabójstwo” chcą jeszcze radykalniejszego zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Autorzy projektu, z Kają Godek na czele, chcą zakazać „publicznego propagowania jakichkolwiek działań dotyczących możliwości przerwania ciąży”.



Dodatkowo autorzy chcą także, by „publiczne informowanie o możliwości przerwania ciąży na terenie kraju i poza jego granicami”, było zakazane.

Projekt zakłada, że osobie, która namawia kobietę do aborcji, „gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”, groziło od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Już wiadomo, że rozwiązań proponowanych przez środowisko Godek nie poprze rządzące Polską Prawo i Sprawiedliwość.



– Zaproponowane rozwiązania to prosty argument dla środowisk skrajnie lewackich, aby w przyszłości dążyć do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, a wręcz wprowadzić aborcję na życzenie, bez żadnych ograniczeń – powiedział rzecznik partii Kaczyńskiego – Rafał Bochenek.



– Z tego względu dla nas temat tej ustawy jest zamknięty i się nim w ogóle jako partia nie zajmujemy – dodał polityk.