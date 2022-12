Tak mieszka Robert Lewandowski. Czynsz? „Tylko” 80 tys. złotych miesięcznie [FOTO]

REKLAMA

Po transferze z Bayernu do FC Barcelony Robert Lewandowski zamienił Monachium na Katalonię. Polski piłkarz zamieszkał w pięknym domu nad morzem. Jego żona – Anna Lewandowska – podzieliła się z internautami zdjęciami z ich nowego lokum.

Kapitan reprezentacji Polski bronił barw Bayernu od 2014 roku do lipca br., kiedy przeniósł się do „Dumy Katalonii”. Z Niemiec odszedł jako wicelider klasyfikacji wszech czasów w liczbie goli w ekstraklasie i barwach monachijskiego klubu licząc wszystkie rozgrywki.

Wraz z przenosinami do FC Barcelony Lewandowski wyprowadził się z Bawarii, kraju związkowego Niemiec, do Katalonii – autonomicznego kraju należącego do Królestwa Hiszpanii. Polski napastnik mieszka wraz z żoną w pięknym domu nad morzem w miasteczku Sitges.

Nie wiadomo, czy Lewandowscy kupili dom, czy go wynajmują. Wiadomo jednak, że jeśli chcieliby kupić willę, w której osiedli, to musieliby zapłacić ok. 20 milionów złotych. Jeśli natomiast wynajmują, to najprawdopodobniej płacą ok. 80 tys. złotych miesięcznie.

Anna Lewandowska i jej mąż na Instagramie udostępnili kilka zdjęć z nowego domu: