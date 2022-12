Kershaw: Przypuszczam, że wojna na Ukrainie skończy się za…

REKLAMA

Stopień wyniszczenia obu walczących na Ukrainie stron jest dla nich trudny do zniesienia, dlatego przypuszczam, że wojna skończy się za pół roku, latem 2023 r. – ocenił brytyjski historyk Ian Kershaw w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Sueddeutsche Zeitung”. Zaznaczył jednak, że Putin nie jest w stanie wygrać tego konfliktu.

– Wiosną przekonamy się, czy Ukraińcy, przy wsparciu Zachodu, są gotowi do nowej ofensywy, która pozwoli im odeprzeć napastników. Jeśli tak, to wiosną lub latem możemy być na drodze do takiego czy innego rozwiązania – powiedział Kershaw, który specjalizuje się w historii II wojny światowej.

Prezydent Rosji Władimir Putin postawił się w sytuacji, której nigdy nie przewidział – ocenił historyk. – Teraz jest w stanie wojny, której nie może wygrać, która jest bardzo kosztowna i szkodliwa – dodał. Zaznaczył też, że zima będzie „bardzo ciężka dla Ukrainy, ale oczywiście także dla wielu Rosjan”.

Wojna z sąsiednim krajem ma również długoterminowe konsekwencje dla Moskwy – zauważył Kershaw. – Rosja jest teraz odizolowana, przynajmniej w Europie. W tym sensie decyzja o inwazji na Ukrainę była decyzją kosztowną. Zmieni Europę, ale nie można przewidzieć, w jaki dokładnie sposób. Ale wojna już narzuciła nową politykę energetyczną i doprowadziła do recesji – powiedział historyk w opublikowanym w piątek na portalu „Sueddeutsche Zeitung” wywiadzie.