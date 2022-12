TA wizja Nostradamusa sprawdzi się w 2023 roku? Brzmi bardzo aktualnie

REKLAMA

Michel de Nostredame, czyli Nostradamus, żył w XIV w. i był najsłynniejszym francuskim jasnowidzem. Przypisuje mu się przewidzenie m.in. rewolucję francuską, II wojnę światową czy atak na World Trade Center. Również Polska pojawiała się w wizjach profety, a jedna z tych wizji może się ziścić w 2023 roku.

Jedna z wizji Nostradamusa brzmi tak aktualnie, przez to wzgląd na to, co dzieje się obecnie na Ukrainie, że wiele osób uważa, że ziści się ona już w 2023 roku. Wieszczba ta dotyczy natomiast m.in. Polski.



Francuski jasnowidz przewidywał wybuch III wojny światowej, którą sprowokuje konflikt dwóch wrogich sobie religii. Nostradamus uważał, że w wyniku konfliktu życie straci nawet połowa mieszkańców Europy.

Genocyd nie dotknie jednak Polski. Nasze państwo ma pozostać najludniejsze, bo wyjątkowo tym razem walki nie będą prowadzone na jego terenie.

Mniej szczęścia będą mieli Niemcy i Austriacy – ich ziemie pozostaną niezamieszkane z powodu skażenia, które zalegnie tam po wojnie.

Dodatkowo Polska – wraz z Francją – ma zająć się odbudową zniszczonego Starego Kontynentu i budową wspólnoty w Europie.

Polacy ramię w ramię z Francuzami mają stawić czoła islamskiemu najeźdźcy, a w wyniku starć polskie granice mają sięgać aż Uralu, Kaukazu i Morza Czarnego.