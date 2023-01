Atak na więzienie. Nie żyje kilkanaście osób [VIDEO]

REKLAMA

Niedzielny atak na więzienie w mieście Ciudad Juarez w północnym Meksyku, mający na celu uwolnienie barona narkotykowego, zakończył się śmiercią 19 osób i ucieczką 25 więźniów – poinformowały w poniedziałek władze. Wcześniej informowano o 14 zabitych.

W niedzielę o świcie czasu lokalnego grupa uzbrojonych napastników, poruszająca się w pojazdach pancernych, niemal jednocześnie zaatakowała więzienie i komisariat policji w Ciudad Juarez przy granicy z USA. Atak rozpoczął się, gdy rodziny osadzonych czekały na wejście do więzienia, by spotkać się z krewnymi z okazji nowego roku.

Minister obrony Luis Cresencio Sandoval powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że zginęło 10 strażników, siedmiu zatrzymanych i dwóch napastników. Strażnik i 14 więźniów również zostało rannych, a pięciu napastników schwytano.

Wśród uciekinierów jest Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz, znany również jako „El Neto”. Był on jednym z liderów kartelu „Los Mexicles” z siedzibą w Juarez – poinformowała minister bezpieczeństwa Rosa Icela Rodriguez na poniedziałkowej konferencji prasowej. Za kratkami przebywał od 2009 roku, skazany na ponad 200 lat więzienia, m.in. za porwanie i morderstwo.

Ciudad Juarez, graniczące z amerykańskim miastem El Paso, jest strategicznym ośrodkiem handlu narkotykami i ich przemytu do Stanów Zjednoczonych.

