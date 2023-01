Jak przekazać 1% na Fundację Najwyższy Czas? W prezencie dorzucamy książkę Michalkiewicza!

REKLAMA

Zapraszamy do wsparcia naszego wolnościowego środowiska. Można to zrobić, przekazując swój 1% podatku na Fundację Najwyższy Czas! Z góry dziękujemy za Państwa zaufanie.

Rozliczenie PIT za 2022 rok przygotuje za Ciebie urząd skarbowy! Od 1 lutego Twój e-PIT będzie dostępny w serwisie podatki.gov.pl. Sam decydujesz, czy chcesz skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też wypełnisz je samodzielnie i złożysz zeznanie do urzędu skarbowego. Masz czas do 2 maja 2023 roku.

Prezentem za Twój 1% jest książka red. Stanisława Michalkiewicza „Nie bójcie się prawdy” oraz dowolny e-book z Biblioteki Wolności.

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

Wpisz swoje dane:

1. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia),

2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021,

3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2022 rok,

lub użyj profilu zaufanego.

Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

wybierz z listy numer KRS Fundacji Najwyższy Czas: 0000438043;

wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz);

zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie nam informacji o 1% podatku.

Jeśli chcesz zmienić OPP:

wybierz opcję „Zmieniam organizację”;

wybierz z wykazu OPP Fundację Najwyższy Czas: 0000438043;

wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz);

zatwierdź tę zmianę.

Możesz tylko zmienić cel szczegółowy:

wybierz opcję „Zmieniam organizację”;

nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym;

zatwierdź tę zmianę.

Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1% według informacji z ubiegłego roku. Możesz oczywiście edytować te dane.

Też możesz przekazać 1%, jeśli jesteś emerytem lub rencistą, który nie uzyskuje przychodów z innych źródeł, a roczne zeznanie podatkowe wypełnia za Ciebie organ rentowy (np. ZUS).

Możesz nas wspomóc i wypełnić PIT OP, wpisując tylko numer KRS naszej fundacji 0000438043 i ewentualnie cel szczegółowy oraz zgodę na przekazanie informacji o Tobie jako darczyńcy 1% podatku OPP. To wszystko, pozostanie tylko przekazać to oświadczenie do Urzędu – papierowo lub elektronicznie.

Zobacz inne metody wsparcia na www.wspieraj.fnczas.com lub przelej na konto nr: 04 1910 1048 2256 3634 1684 0001. Dziękujemy.