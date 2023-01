Korwin-Mikke: Obajtek i Morawiecki zrobili z Polaków dojne krowy

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke komentuje w swoich mediach społecznościowych aferę paliwową rządu PiS. Wolnościowiec uważa, że Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek zrobili z Polaków „dojne krowy”.

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej czyli do 23 proc. z 8 proc. Jednocześnie pańśtwowy monopolista obniżył ceny hurtowe paliw, czyli mimo podwyżki VAT cen pozostały na podobnym poziomie.

Co to oznacza? Oznacza to, że Orlen mógł wcześniej obniżyć ceny paliw, dzięki czemu mniej płacilibyśmy za paliwo i za wszystko co się wiążę z ceną paliwa.

Sprawę w swoich mediach społecznościowych skomentował Janusz Korwin-Mikke. Były prezes partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja) uważa, że Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek wykorzystali Polaków.

„Obajtek, JE Mateusz Morawiecki zrobili z Polaków dojne krowy, wzbogacając samą spółkę i napędzając inflację. Zgadzam się tu z kol. Mentzenem, że putiniflacja to narracja dla idiotów! I rzeczywiście, sami posłowie PiSu uwierzyli w to kłamstwo. Ciekawe co teraz będą mówić…” – napisał na Twitterze poseł Konfederacji.

