Lewak Lula już rządzi i podpisuje w Brazylii pierwsze dekrety

REKLAMA

Ignacio Lula da Silva objął urząd prezydenta 1 stycznia. Wbrew kociokwikowi międzynarodówki lewicowej do zamachu stanu w Brazylii nie doszło. Wręcz odwrotnie. Pojawiły się wezwania, by aresztować… ustępującego prezydenta. Za to Lula już podpisuje dekrety i są to rozporządzenia ważne dla kraju.

Pierwszy dekret podpisany 2 stycznia dotyczy obostrzeń w zakresie posiadania broni. Nowy prezydent m.in. zawiesił na dwa miesiące rejestrowanie zakupionej broni i amunicji dla myśliwych, kolekcjonerów i strzelców sportowych.

REKLAMA

Drugi dekret mówi o „wzmocnieniu ochrony Amazonii”. Za eksploatację tego bogatego obszaru ta sama „międzynarodówka” ostro krytykowała poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro. 77-letni polityk dość skrajnej lewicy zaczął „spełniać swoje kluczowe obietnice wyborcze”. W tym tempie, zapewne za kilkanaście miesięcy, Brazylia stanie się miejscem dużych niepokojów społecznych.

Dekrete zawieszający na dwa miesiące nowe rejestracje broni i amunicji to tylko wstęp do wprowadzenia szerszych zakazów. Za prezydentury Bolsonaro, który uznał, że nie ma sensu rozbrajać obywateli w czasach, kiedy gangi zdobywają broń bez problemów, arsenał broni w rękach prywatnych potroił się. W Brazylii zarejestrowano milion sztuk broni. Lula wstrzymał wydawanie nowych licencji, ale też powstawanie nowych klubów i szkół strzeleckich.

Ochrona Amazonii m powstrzymać jej wylesianie. Tutaj można się spodziewać niezłego łapownictwa lokalnego. Jest też decyzja o reaktywacji Funduszu Amazon, utworzonego w 2008 r. Od 2019 fundusz był zamrożony, bo darczyńcy, czyli Norwegia i Niemcy chciały się wtrącać w politykę rządu Brazylii. Lula uchylił też przepisy zezwalające na wydobycie na terenach tubylczych i chronionych przyrodniczo.

🇧🇷🚨 | Empezó rápido la dictadura en Brasil, el partido Socialismo y Libertad, una de las formaciones que apoyó la elección de Lula, presentó este lunes un recurso para que la Corte Suprema ordene el arresto de Bolsonaro. ¿Ya entienden por qué Bolsonaro viajó a EEUU el sábado? pic.twitter.com/XdhsfoJZgK — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 2, 2023

Źródło: AFP