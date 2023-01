Miecz polskiego króla na aukcji w Niemczech? Polskie władze go nie poszukują

REKLAMA

W jednym z berlińskich domów aukcyjnych został wystawiony na aukcji rzekomy miecz króla Zygmunta III Wazy. Polskie władze nie poszukują tego przedmiotu.

Aukcja będzie miała miejsce 14 stycznia. Cena wywoławcza miecza to 30 tys. euro. Choć sprzedawca nie informuje, w jaki sposób miecz znalazł się w jego posiadania, to twierdzi, że przedmiot mógł należeć do polskiego władcy.

„Prawdopodobnie z posiadania króla Zygmunta III, Wazy Polski 1587 – 1632, 1592 – 1599 dziedziczny Król Szwecji. Rękojeść ze stali czernionej, płaskorzeźba inkrustowana złotem i srebrem. Długość: 97,5 cm, długość ostrza: 83,5 cm, szerokość ostrza: 3,3 cm, szerokość jelca: 16,3 cm. Kwadratowe stalowe ostrze z wklęsłymi szlifami na wszystkich obszarach. Głownia z wytrawioną dekoracją po obu stronach. Awers: jeździec w pozycji półprawej, z pałką w ręku, z profilu wyprostowany stojący lew (część herbu Wazów), z lewej strony popiersie z profilu brodatego Osmana w wysokim turbanie (Sułtan Murad III. 1574 – 1595), orzeł polski w wysokim owalu w zwieńczonej ramie okuciowej. Ćwierćstrona: z lewej niemal z profilu jeździec z mieczem, z prawej popiersie profilowe mężczyzny z wieńcem laurowym we włosach, w zwieńczonym wysokim owalu na cokole, na skrzydłach orła dwuczęściowy napis „vaincre ou/ mourir 1592” z koroną” – czytamy w opisie przedmiotu.

Choć wiele mediów stwierdziło, że mamy w tym przypadku do czynienia z kradzieżą polskiego dziedzictwa narodowego z czasów II wojny światowej, to w rzeczywistości nic na to nie wskazuje. Polskie władze w ogóle nie poszukują takiego przedmiotu.

Portal „Rzeczypospolitej” zapytał o tę kwestię Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorka instytucji, Anna Pawłowska-Pojawa, odpowiedziała, że „obiekt wystawiony na licytację przez niemiecki dom aukcyjny Carsten Zeige był weryfikowany pod kątem jego ewentualnej utraty w wyniku II wojny światowej”.

– Obecnie brak jest podstaw do podjęcia wobec niego działań restytucyjnych. Wciąż jest badana proweniencja obiektu. Jednocześnie eksperci MKiDN weryfikują, czy rzeczywiście jest uzasadnienie do łączenia miecza z osobą polskiego króla Zygmunta III Wazy – informuje przedstawicielka ministerstwa.