Państwo z mokrego kartonu. Tak gen. Szymczyk wwiózł ukraińskie granatniki. „Kurtuazyjna” kontrola

Komendant Główny Straży Granicznej gen. Tomasz Praga przyznał, że kontrola graniczna Komendanta Głównego Policji gen. Jarosława Szymczyka miała charakter „kurtuazyjny”. Wyjaśnienia te dotyczą niedawnego wybuchu granatnika – prezentu od Ukraińców – w Komendzie Głównej Policji.

Do wybuchu granatnika doszło w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie. Zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2022 roku. W jego wyniku niegroźnych obrażeń doznały dwie osoby – Komendant Główny Policji gen. Szymczyk oraz pracownik ochrony. Ten drugi pełnił bowiem służbę w pomieszczeniach położnych tuż pod gabinetem komendanta.

Tłumacząc się w mediach ze zdarzenia, gen. Szymczyk powiedział m.in., że podczas pobytu w Kijowie dostał od strony ukraińskiej dwa zużyte granatniki. Do eksplozji miało dojść, gdy chciał przestawić jeden z nich. Ukraińcy mieli zapewniać, że granatniki nie zawierają ładunku wybuchowego. Później Kijów przyznał, że doszło do „nieumyślnej pomyłki”. Potwierdzono to w oficjalnym polsko-ukraińskim komunikacie.

Po tym zdarzeniu senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, w ramach interwencji, wystosował pismo do Straży Granicznej. W odpowiedzi Komendant Główny Straży Granicznej przyznał, że „nie jest prowadzone postępowanie pod kątem przewozu przez granicę broni palnej/uzbrojenia przez Komendanta Głównego Policji”.

Co więcej, z pisma dowiadujemy się również, że Komendant Główny Policji przekraczał polsko-ukraińską granicę „na podstawie paszportu dyplomatycznego”.

„Wobec powyższego kontrola graniczna została przeprowadzona w sposób kurtuazyjny, zgodnie z trybem określonym w załączniku VII do kodeksu granicznego Schengen, który jest przewidziany m.in. dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych” – czytamy.

„Dokonano weryfikacji autentyczności dokumentu, tożsamości posiadacza, a powyższe zaewidencjonowano w systemie odpraw granicznych, ze sprawdzeniem w bazach zewnętrznych. Jednocześnie nadmieniam, że podróżny w trakcie odprawy granicznej nie zgłaszał funkcjonariuszom Straży Granicznej przewozu towarów” – napisał gen. dyw. Praga.

Straż Graniczna o wwiezieniu granatnika przez komendanta głównego policji:

– kontrola graniczna była „kurtuazyjna”

