Tysiące kibiców pożegnały legendę futbolu. Kondukt żałobny odprowadził trumnę z ciałem Pelego na cmentarz [VIDEO]

Kilkaset tysięcy kibiców wzięło udział we wtorkowe popołudnie w kondukcie żałobnym, który odprowadził trumnę z ciałem legendy piłki nożnej, Edsona Arantesa do Nascimento Pelego na cmentarz w mieście Santos, na południowym wschodzie Brazylii.

Według szacunków klubu Santos FC, którego barw bronił Pele w latach 1956-1974, w rozpoczętym na stadionie tej drużyny czuwaniu uczestniczyło ponad 230 tys. osób.

Brazylijscy komentatorzy przypominają, że wśród osób, które oddały cześć legendzie futbolu był m.in. prezydent kraju Luiz Inacio Lula da Silva, a także szefowie licznych federacji piłkarskich z całego świata, w tym szef FIFA Gianni Infantino.

Prezydent Brazylii po uroczystości czuwania, gdzie m.in. spotkał się z rodziną i wziął udział w krótkiej modlitwie, stwierdził, że próby porównywania różnych piłkarzy z Pele są niewłaściwe, a gracz Santosu FC był najlepszy na świecie.

Media odnotowują, że wśród setek tysięcy osób, które przeszły po południu ulicami miasta Santos, byli też kibice nowojorskiego klubu Cosmos, w którym w latach 1975-1977 występował “Król futbolu”.

Edson Arantes do Nascimento, czyli Pele, spoczął na cmentarzu Memorial Necropole Ecumenica, we wtorek w godzinach popołudniowych. W pogrzebie wzięła udział tylko najbliższa rodzina.

Komentatorzy przypominają, że na nekropolii oddalonej 2000 m od stadionu, na którym grał Pele, spoczywają m.in. brat i ciotka Pelego.

Trumna z ciałem legendarnego napastnika została przetransportowana na cmentarz przez pojazd straży pożarnej.

Relacjonujące przebieg wtorkowych uroczystości pogrzebowych brazylijskie media przypominają, że “Król futbolu” jako jedyny piłkarz w historii sięgnął trzykrotnie po tytuł mistrza świata, podczas mundiali w 1958, 1962 oraz 1970 roku.

Pele zmarł w czwartek w szpitalu w Sao Paulo w wieku 82 lat w rezultacie niewydolności wielonarządowej spowodowanej nowotworem jelita grubego.

