Duda, jako jedyny, zachował się jak trzeba. Wymowny gest na pogrzebie Benedykta XVI [FOTO]

W czwartek 5 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża seniora Benedykta XVI. Udział w nich wziął m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Internet obiegło wymowne zdjęcie.

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych papieża seniora Benedykta XVI w Watykanie.

Na briefingu prasowym po Mszy pogrzebowej Duda podkreślił, że Benedykt XVI był dla Polaków – zaraz po Janie Pawle II – postacią bardzo ważną w świecie Kościoła katolickiego.

– Przybył do nas po swoim wyborze w 2006 roku z pielgrzymką, jako następca Jana Pawła II, z takim bardzo mocnym wtedy przesłaniem: „trwajcie mocni w wierze”. Zgromadził wtedy tłumy naszych rodaków, którzy przychodzili się modlić, bardzo często ze łzami w oczach, wspominając Jana Pawła II, tamten wielki pontyfikat – przypomniał prezydent.

Jak mówił, Benedykt XVI przybywał wówczas także jako przyjaciel Jana Pawła II i jego współpracownik, który czuł wewnętrzną potrzebę kontynuacji wielkiego dzieła, które Jan Paweł II realizował. – Dla nas Polaków, to było bardzo ważne – dodał prezydent. – Dlatego dziś jesteśmy w Rzymie i byliśmy na uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego razem z panem premierem, przedstawicielami naszego parlamentu, wieloma ludźmi z Polski, którzy tu przybyli, żeby pożegnać papieża Benedykta XVI – podkreślił Duda.

Prezydent podziękował również wszystkim, którzy przybyli do Watykanu na pożegnanie Benedykta XVI i tym, którzy na tym pożegnaniu „byli duchem czy też przed telewizorami”. – To był ważny moment, bo to była bardzo ważna postać dla Kościoła katolickiego. Papież, głowa Kościoła, który zostawił po całym swym życiu duszpasterskim niezwykle ważne dzieło (…), był myślicielem, wielkim teologiem, filozofem – zaznaczył.

– Benedykt XVI był jedną z absolutnie najważniejszych osób światowego Kościoła ostatnich dziesięcioleci. Jego odejście jest na pewno dla Kościoła wielką stratą. Cieszę się, że mogłem być w Watykanie i Ojca Świętego pożegnać – mówił Duda.

Internet obiegł wymowny kadr z uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI. Widać na nim, że Duda – jako jedyny ze światowych przywódców, przyklęknął, gdy niesiono trumnę.

Sytuację tę skomentował na Twitterze m.in. redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomasz Sommer. „Prezydent Duda, jako jedyny zachodni przywódca, potrafił się zachować na pogrzebie Franciszka Benedykta XVI” – napisał.

Prezydent Duda, jako jedyny zachodni przywódca, potrafił się zachować na pogrzebie Franciszka Benedykta XVI. https://t.co/yDnlz1TSdM — Tomasz Sommer (@1972tomek) January 5, 2023