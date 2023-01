Niedzielski podpisał rozporządzenie: Wprowadza do POZ możliwość wykonania tzw. testów combo

REKLAMA

Dzisiaj rano podpisałem rozporządzenie, które wprowadza do POZ, czyli u lekarza rodzinnego, możliwość wykonania testu, który będzie identyfikował, z jaką przypadłością mamy do czynienia – czy jest to RSV, grypa, czy COVID-19 – powiedział w czwartek minister Adam Niedzielski.

W czwartek podczas konferencji prasowej minister zdrowa Adam Niedzielski przekazał, że podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu do POZ tzw. testów combo, które pozwalają na identyfikację choroby, z którą mamy do czynienia – RSV, grypę lub COVID-19.

– Jesteśmy po rozmowach z producentami, którzy zadeklarowali, że w tym profesjonalnym obrocie testów nie zabraknie. Mówię tutaj o profesjonalnym obrocie, bo testy, które mamy w aptekach, muszą być dodatkowo certyfikowane do samowykorzystania, a testy które będą wykonywane w POZ, to będą testy przeznaczone dla profesjonalistów – wyjaśnił Niedzielski.

Dodał, że producenci zadeklarowali, że w ciągu tygodnia będą takie testy dostępne. – One będą kupowane przez POZ i przeznaczane dla pacjentów – dodał.

Szef resortu zdrowia wyraził nadzieję, że wprowadzana diagnostyka „umożliwi redukowanie ryzyka niepotrzebnej preskrypcji antybiotyków”, ponieważ, jak ocenił, cały czas antybiotyki na receptę są przepisywane na zapas.

– Przypominam, że choroby wirusowe nie są leczone lekami antybiotykowymi. Dopiero powikłania czy nadkażenia bakteryjne mogą być w taki sposób leczone – dodał.

