Policja rusza na łowy. Drakońskie kary i nieoznakowane radiowozy na polskich drogach

Policja znów rusza na łowy. Od czwartku kierowcy muszą mieć się na baczności, ponieważ rozpoczęła się ogólnopolska akcja. Na drogach pojawiły się nieoznakowane radiowozy zespołów SPEED oraz drony. A kary są surowe.

Od 5 stycznia trwa ogólnopolska akcja policyjna. Kierowcy muszą wziąć pod uwagę masowe kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy. – Przed nami pierwszy długi weekend nowego roku. Okres ten to czas wielu spotkań towarzyskich i imprez związanych z Nowym Rokiem – wyjaśnił w rozmowie z dziennik.pl nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak dodał, policja ma „na uwadze występujące zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym te spowodowane kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu”. I dlatego na polskich drogach pojawiła się „zwiększona ilość policjantów ruchu drogowego”.

Kierowcy muszą się liczyć z wysokimi karami – mandaty do nawet 5 tys. zł, 15 punktów karnych, czy utrata prawa jazdy na co najmniej 3 miesiące i nawet 30 tys. kary w sądzie.

Policja kontroluje kierowców nawet z powietrza. Drony będą „dokumentowały” każde wykroczenie kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść. Ustawieni nieopodal funkcjonariusze, w razie „potrzeby” będą zatrzymywali sprawców.

Na celowniku znajdą się także ci, którzy przekraczają prędkość. Funkcjonariusze sprawdzają dodatkowo stan techniczny pojazdów – w tym m.in. oświetlenie – oraz sposób przewożenia dzieci.

– W weekend najprawdopodobniej pogoda będzie zmienna. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do celu. Przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne i czy wszystkie płyny są uzupełnione – zaznaczył policjant.

Przypomniał również, że w Polsce podczas jazdy obowiązkowe jest włączenie świateł mijania – przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – zaznaczył przedstawiciel KGP.

Jednak na tym może się nie skończyć. Jeśli bowiem światła mają poważne uszkodzenia lub usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli, wówczas „policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł”. Odzyskać dowód można po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

W ten weekend na drogach będzie więcej nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami – m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon. Będą także funkcjonariusze z laserowymi miernikami. – Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości – powiedział nadkom. Opas.