Powrót nauki zdalnej w szkołach? Jasna deklaracja ministra Czarnka

– Decyzja o przywróceniu nauki zdalnej w ogóle nie jest dzisiaj na biurku, ani ministra edukacji, ani ministra zdrowia – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w programie TVP Gdańsk „Forum Panoramy”.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był w środę wieczorem gościem w TVP Gdańsk „Forum Panoramy”. Podczas programu Czarnek był miedzy innymi pytany o ewentualną naukę zdalną w polskich szkołach. Przyznał, że nauka zdalna była szkodliwa dla uczniów.

Minister był też pytany o nowelizację prawa oświatowego, które zostało zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec 2022 r.

– Zaraz po wecie pana prezydenta, w tym samym dniu, bo to było posiedzenie Sejmu, wielu posłów podchodziło i namawiało, żeby natychmiast pracować nad kolejną wersją tej zmiany, która jest potrzebna choćby w Gdańsku. Natomiast, czy będzie taka trzecia wersja, to zależy od kierownictwa naszego ugrupowania. Kierownictwo jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. My jesteśmy gotowi oczywiście do prac, ale to wszystko zależy od kierownictwa. Natomiast wiem, że oddolne inicjatywy stworzenia na bazie naszych przepisów obywatelskiego projektu ustawy są – powiedział Czarnek i dodał, że takie grupy inicjatywne się tworzą. – Jeśli obywatele przedłożą taki projekt ustawy z podpisami ponad 100 tys., to będzie musiał być procedowany – wyjaśnił w TVP minister.