Tragedia na ogródkach działkowych. Nie żyje noworodek

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci noworodka. Do zgonu dziecka doszło w czwartek nad ranem, na terenie ogródków działkowych przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Śledczy wstępnie wykluczają w doprowadzeniu do śmierci dziecka udział osób trzecich.

Jak powiedziała PAP mł.asp. Marta Mróz z poznańskiej policji, służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu w czwartek nad ranem. Do śmierci noworodka doszło na terenie ogródków działkowych przy Drodze Dębińskiej, gdzie dziecko przebywało z rodzicami.

Mróz powiedziała, że ze wstępnych ustaleń nie wynika, by do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Wskazała też, że „z ustaleń nie wynika, by doszło do jakich zaniedbań ze strony rodziców”.

– Ciało dziecka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie przyczyny śmierci dziecka. Rodzice byli trzeźwi – powiedziała.

Dodała, że przyczyny i okoliczności śmierci noworodka będą wyjaśniane. – Natomiast już te pierwsze czynności, które zostały wykonane na miejscu pod nadzorem prokuratora nie wskazują, żeby doszło tu do jakiegoś zdarzenia o charakterze kryminalnym – powiedziała.