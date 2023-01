Ukraina odpowiada na „ofertę rozejmu”: najpierw niech Rosja wycofa się z okupowanych terenów

REKLAMA

„Czasowy rozejm” między Ukrainą i Rosją jest możliwy tylko wtedy, gdy Rosja wycofa się z okupowanych terytoriów ukraińskich. W przeciwieństwie do niej Ukraina nie atakuje cudzych ziem – oświadczył w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Dodał, że ogłoszenie przez Rosję rozejmu z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia jest gestem czysto propagandowym.

„FR ma się wycofać z terytoriów okupowanych – tylko wtedy będzie miała 'tymczasowy rozejm’. Zostawcie obłudę dla siebie” – napisał doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w komentarzu na Twitterze. Podolak podkreślił także, że „Ukraina nie atakuje cudzego terytorium i nie zabija ludności cywilnej, jak robi to FR”.

„Ukraina niszczy wyłącznie armię okupacyjną na własnym terytorium” – dodał doradca prezydenta.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023