Wilk: Rząd Morawieckiego zwalcza gotówkę. To jest element inwigilacji [VIDEO]

– Nasz rząd pod wodzą Mateusza Morawieckiego idzie tą drogą wkraczania na grunt ograniczania korzystania z gotówki – stwierdził Jacek Wilk podczas konferencji Konfederacji.

Mecenas Wilk zauważa, że już „od przyszłego roku w związku ze sławetnym nowym ładem, będziemy mieli następujące limity”.

Wilk wymienia tu limit płatności gotówką dla przedsiębiorców – 8 tys. złotych w ramach jednej transakcji, dla konsumentów limit płatności gotówką 20 tys. złotych w ramach jednej transakcji z innym przedsiębiorcom.

– Proszę państwa, to jest niejedyny znak tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zwalczanie pieniądza gotówkowego. Widzimy to choćby w naszych bankomatach, gdzie limit wypłat zmalał to 800 złotych – mówi polityk.

Korwinista zauważa też, że już teraz prowadzony jest program „Polska bezgotówkowa”, który jego zdaniem ma Polakom obrzydzić pieniądz gotówkowy.

Jacek Wilk uważa, że „tego typu ograniczenia nie mają żadnego racjonalnego sensu […] poza jednym. Poza tym, aby rząd, rządzący i urzędnicy mieli coraz większą kontrolę nad tym, na co wydajemy nasze środki, gdzie je wydajemy, komu, w jakich ilościach, i tak dalej”.

– To jest po prostu element inwigilacji – uważa Jacek Wilk.

Konfederata uważa, że człowiek ma prawo zachować w tajemnicy, na co wydaje swoje prywatne pieniądze.

– To jest po prostu element naszej wolności – stwierdza Jacek Wilk.

Z tego też powodu Konfederacja zamierza dążyć do zmiany Konstytucji, by ta gwarantowała Polakom możliwość korzystania z gotówki.

Żądamy zagwarantowania Polakom możliwości płacenia gotówką! https://t.co/Ee3SYkPFF7 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 4, 2023