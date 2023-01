Winnicki UJAWNIA: Idzie potężny atak na możliwość płacenia gotówką w Polsce [VIDEO]

REKLAMA

– Gotówka to fundament wolności, wolności gospodarczej, a własna waluta, polski złoty, popularna złotówka, to fundament suwerenności – mówił podczas konferencji Konfederacji Robert Winnicki.

– Idzie atak. Idzie potężny atak na możliwość płacenia gotówką przez Polaków – twierdzi Winnicki. – Nie tylko ze strony rządzących, ale mamy też wypowiedzi prominentnych polityków opozycji.

REKLAMA

Polityk przytoczył tu wypowiedź Szymona Hołowni, który w Radiu Zet zgodził się, że trzeba jak najszybciej skończyć z gotówką „ale wcześniej euro trzeba przyjąć”.

– To jest stanowisko człowieka, który mówi, że reprezentuje również tendencje wolnościowe w polskim społeczeństwie. Oczywiście, na ile są to tendencje wolnościowe, to mogliśmy się przekonać podczas pandemii, podczas tego, kiedy zamykano ochronę zdrowia, kiedy zamykano Polaków w ich domach – mówi dalej narodowiec.

– Szanowni państwo, likwidacja gotówki, ograniczenie używania gotówki, to również jest agenda tego rządu – twierdzi Winnicki. – Postulaty wycofania obrotu gotówkowego wpisują się w politykę rządu PiS i takich banksterów, jak rządzący naszym krajem Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że w wielu krajach, takich jak Dania, Austria, Malta, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Finlandia, nie ma limitów obrotów gotówkowego.

Robert Winnicki apeluje do rządzących, by „przestać kryminalizować notorycznie gotówkę”. – Przestać mówić o tym, że gotówka, to jest domena przestępców – apeluje polityk Konfederacji.

– W dzisiejszym świecie mało kto sobie wyobraża – może po covidzie, pandemii, lockdownach i segregacji sanitarnej bardziej – ale mało kto sobie wyobraża radykalne ograniczanie możliwości podróżowania. Możesz podróżować tylko do wybranych miejsc i tylko tam, gdzie będzie system mógł cię śledzić – podaje przykład poseł.

– A czymże jest innym jest likwidacja gotówki? Może płacić tylko w wybranych miejscach, możemy ci w każdej chwili to zablokować i musisz być w każdym miejscu, w każdym momencie śledzony za co płacisz, co do złotówki, a nawet tę złotówkę politycy tacy jak Szymon Hołownia chcą zlikwidować – powiedział poseł Ruchu Narodowego.

– [Jako Konfederacja] wychodzimy z jasnym, prostym, czytelnym postulatem. Prawo do posiadania gotówki, prawo do płacenia gotówką, powinno być prawem konstytucyjnym – powiedział polityk.

Żądamy zagwarantowania Polakom możliwości płacenia gotówką! https://t.co/Ee3SYkPFF7 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 4, 2023