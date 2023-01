Zełenski: Nowe i mocne wyniki naszego maratonu dyplomatycznego

REKLAMA

Trzeba w tym roku położyć kres rosyjskiej agresji, nie odkładając żadnej okazji, które mogą przyspieszyć pokonanie terrorystycznego państwa, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w środę w wieczornym wystąpieniu wideo opublikowanym przez jego kancelarię.

Dzisiaj są nowe i mocne wyniki naszego maratonu dyplomatycznego, powiedział prezydent Ukrainy.

Francja podnosi europejskie wsparcie obronne dla Ukrainy na nowy poziom, za co dziękuję prezydentowi Macronowi. Otrzymamy więcej pojazdów opancerzonych, w tym francuskie czołgi. To jest jasny sygnał dla wszystkich innych naszych partnerów: nie ma racjonalnego powodu, dla którego zachodnie czołgi nie zostały jeszcze dostarczone na Ukrainę. A to jest bardzo ważne, aby przywrócić bezpieczeństwo wszystkim Ukraińcom i pokój wszystkim Europejczykom, stwierdził prezydent Zełenski.

Taki sygnał, dodał, jest niezwykle istotny przed nowym „Ramsteinem”. Trzeba w tym roku położyć kres rosyjskiej agresji i nie opóźniać żadnej z tych okazji obronnych, które mogą przyspieszyć pokonanie terrorystycznego państwa. Nowoczesne zachodnie pojazdy opancerzone, czołgi o zachodnim standardzie, to tylko jedna z tych kluczowych możliwości.

Chcę dzisiaj podziękować Danii – po rozmowie z panią premier Frederiksen. Poinformowałem ją o aktualnej sytuacji na froncie, że Rosja planuje kolejną falę agresji na najbliższe miesiące. Musimy sprawić, by ta fala była ostatnią.

Pragnę wyrazić uznanie dla naszych bojowników na kierunku Bachmut, w szczególności jednostce specjalnej GUR „Szaman”, a także straży granicznej oddziału ługańskiego, które wraz z bojownikami Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, zadały przeciwnikowi liczne straty i wyparły okupantów z ich pozycji na obrzeżach Bachmutu. To dobra wiadomość i dziękuję za to, powiedział Zełenski.

Każde takie zwycięstwo, stwierdził prezydent, i każdy dzień niepowodzenia wroga na kierunku Bachmut i ogólnie w Donbasie jest znaczącym osłabieniem państwa agresora. Od pół roku okupanci odkładają termin, w którym spodziewają się zajęcia całego Donbasu. Czekaliśmy do Nowego Roku – i nasi obrońcy znów odnoszą sukcesy. Okupanci stale zwiększają swoje siły w obwodzie donieckim – robią to do dziś. I każdy taki dzień z naszymi sukcesami jest nowym dowodem szaleństwa samego pomysłu ataku na Ukrainę.