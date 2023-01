Do Polski wraca śnieg i mróz. Ostrzeżenia dla kierowców [PROGNOZA POGODY]

REKLAMA

W piątek różnica temperatur między północnym wschodem a południowym zachodem będzie dochodziła do 17 stopni Celsjusza. Gdy w Suwałkach temperatura maksymalna wynosić będzie minus 8 stopni, na Dolnym Śląsku prognozowane jest 9 stopni na plusie.

Jak przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek nad Polską ze wschodu na wschód będzie przemieszczał się front atmosferyczny.

„Zachmurzenie na ogół będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie należy spodziewać się opadów deszczu. Od Pomorza Gdańskiego i Kujaw w kierunku wschodnim opady będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie może spaść do 5 cm śniegu. Po południu na północy i w centrum może lokalnie padać marznący deszcz powodujący gołoledź. Na południu możliwe są słabe opady deszczu. Jedynie na Podhalu i w górach może to być deszcz ze śniegiem. Pod koniec dnia w Bieszczadach możliwe są opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez plus 3 w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny we wschodniej połowie, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany. Na zachodzie siła wiatru może być nieco większa, jednak tylko nad morzem porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h” – powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia w drugiej części nocy możliwe są na zachodzie i na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu, w centrum i na północy kraju śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu głównie deszczu. Śnieg może spaść także w Karpatach. W pasie od Warmii i Mazur, przez centralną Polskę po Lubelszczyznę możliwe są opady marznące.

Na północnym wschodzie może spaść do 7 cm, a w Karpatach do 5 cm śniegu. Na zachodzie opadów będzie mniej, ale pojawią się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od minus 7 na Suwalszczyźnie, w centrum około minus 1, do plus 5 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie w Bieszczadach nieco silniejszy. Na Podkarpaciu w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h.

Śnieg, deszcz, śnieg z deszczem lub mżawka mogą utrudnić jazdę kierowcom – ostrzegła w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że na sieci dróg krajowych pracują 84 pojazdy do zimowego utrzymania.

GDDKiA poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast śnieg, śnieg z deszczem występuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, a deszcz lub mżawka występuje na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W związku z tym GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

GDDKiA podała też, że w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące na zachodzie i południu oraz wieczorem w centrum kraju w opady deszczu. Pod koniec dnia na wschodzie kraju możliwe są natomiast opady marznące, powodujące gołoledź. Na północy może spaść około 5 centymetrów śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na północnym wschodzie do około 1 st. C w centrum i 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie na wschodzie słaby i zmienny, a w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Natomiast wieczorem na zachodzie wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Nad morzem może osiągnąć prędkość w porywach do 60 km/h i wiać z kierunków zachodnich, a w górach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, co oznacza zawieje i zamiecie śnieżne.

(PAP)