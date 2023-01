Mentzen OSTRO o postulacie Hołowni: „Powiedzcie mu, żeby się przestał głupio kompromitować” [VIDEO]

REKLAMA

W ostatnich dniach Szymon Hołownia przyznał, że jest zwolennikiem jak najszybszej eliminacji gotówki. Według założyciela Polski 2050, najpierw jednak należałoby w Polsce przyjąć euro. W krótkim wideo lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen wyjaśnił, dlaczego postulat odejścia od gotówki jest niebezpieczny.

Kilka dni temu Szymon Hołownia gościł w Radiu ZET u Bogdana Rymanowskiego. – Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie? – pytał polityka dziennikarz.

– Tak, jak najszybciej tak. Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – odparł Hołownia.

Do stanowiska polityka Polski2050 odniósł się Sławomir Mentzen.

– Wiecie, dlaczego należy bronić prawa do posiadania gotówki? Jeżeli każda wasza płatność będzie musiała przejść przez bank, do którego dostęp mają urzędnicy, to będą oni wiedzieli wszystko, o każdym waszym wydatku. Następnie będą oceniać te wydatki i blokować wam dostęp do wszystkich pieniędzy, jeżeli coś im się nie spodoba – zaznaczył.

– Dokładnie to wydarzyło się już rok temu w Kanadzie. Ludzie, którzy poszli na protesty antyrządowe, stracili dostęp do swoich wszystkich pieniędzy. Gdyby nie mieli gotówki, nie mogliby sobie nawet kupić jedzenia albo paliwa – przypomniał.

– Chcecie, żeby dokładnie to wydarzyło się w Polsce? Dlatego nie rozumiem, czemu Szymon Hołownia popiera jak najszybszą likwidację gotówki. Czy on nie rozumie konsekwencji tego postulatu? Weźcie go może uświadomcie, jeżeli macie z nim kontakt i powiedzcie mu, żeby się przestał głupio kompromitować i bezmyślnie proponować groźne ograniczenia – skwitował prezes Nowej Nadziei.

Szymon Hołownia chce jak najszybszej likwidacji gotówki. To bardzo groźny pomysł. Rok temu w Kanadzie dostęp do kont stracili protestujący przeciwko rządowi. Bez gotówki by nawet do domu nie wrócili, nie kupili jedzenia czy kawy. Czy chcemy tego w Polsce? pic.twitter.com/YuvuHoavkg — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) January 5, 2023