Putin polecił ministrowi ogłoszenie rozejmu. Zełenski: Rosjanie chcą wykorzystać go, by…

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując rosyjską propozycję rozejmu podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia powiedział w czwartek, że jest ona manewrem w próbie zatrzymania natarcia sił ukraińskich w Donbasie. Dodał, że aby zakończyć wojnę, trzeba przerwać agresję.

Rosjanie „chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji” – powiedział Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo. – Wszyscy wiedzą, jak Kreml wykorzystuje na wojnie przerwy po to, by kontynuować wojnę z nową siłą – dodał.

– Do szybkiego zakończenia wojny potrzebne jest coś zupełnie innego. Trzeba, by obywatele Rosji znaleźli w sobie śmiałość, by choć na 36 godzin w czasie Bożego Narodzenia wyzwolić się od tego hańbiącego strachu przed jednym człowiekiem na Kremlu – powiedział prezydent Ukrainy. Zwracając się do Rosjan dodał: „zakończyć wojnę – to zakończyć agresję waszego państwa”.

– Nawet gdy wasze rakiety i drony nie spadają na nasze miasta, to terror na terytoriach okupowanych trwa nadal. Wy nie dajecie Ukraińcom chwili wytchnienia. Ludzie są maltretowani, rażeni prądem, gwałceni. To trwa każdego dnia, póki wasi żołnierze są na naszej ziemi – mówił Zełenski.

W wystąpieniu, cytowanym przez agencję Ukrinform Zełenski podkreślił, że władze rosyjskie „widocznie nie usłyszały” propozycji składanych w ostatnich miesiącach przez Kijów. Zaznaczył, że 12 grudnia 2022 roku Rosja otrzymała propozycję, by rozpocząć realizację formuły pokojowej – opracowanej przez Ukrainę – od wycofania swych wojsk właśnie w Boże Narodzenie.

Wycofanie wojsk rosyjskich zgodnie z tą formułą „jest gwarancją rozejmu, zakończenia strat w ludziach i całej wojny” – oświadczył Zełenski. Zwracając się do Rosjan zapewnił: „według stanu na dzień dzisiejszy straciliście na wojnie już prawie 110 tysięcy zabitych żołnierzy”.

– Wojna zakończy się, gdy wasi żołnierze albo odejdą, albo my ich wygonimy – oświadczył prezydent Ukrainy, zaznaczając, że ma na myśli wycofanie się poza granice państwa ukraińskiego z 1991 roku.