Włosi w żałobie. Nie żyje Gianluca Vialli. „Był jednym z najbardziej kochanych piłkarzy” [FOTO/VIDEO]

Świat sportu we Włoszech pogrążył się w żałobie na wieść o tym, że w szpitalu w Londynie zmarł w wieku 58 lat były piłkarz reprezentacji kraju Gianluca Vialli. Chorował na raka trzustki. Informacja o jego śmierci jest w piątek najważniejszą wiadomością w kraju.

Przez trzy ostatnie lata Vialli był członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Włoch. Zawiesił swoje obowiązki w grudniu zeszłego roku tłumacząc, że musi walczyć o zdrowie.

Był 59-krotnym reprezentantem Włoch. Grał w UC Cremonese, Sampdorii Genua, Juventusie Turyn i Chelsea Londyn. Rozegrał 325 meczów w Serie A, w których zdobył 123 bramki. Wystąpił też w 89 spotkaniach Pucharu Włoch i 58 razy zagrał w Premier League.

O raku trzustki poinformował w 2018 roku. Ostatnio nastąpił nawrót choroby.

O swej walce opowiedział niedawno w wywiadzie telewizyjnym, który przypominany jest w dniu jego pożegnania.

„Rak to nie jest szczęście, ale ja go wykorzystałem, by stać się lepszą osobą” – mówił Vialli w programie emitowanym w telewizji RAI.

„La Gazzetta dello Sport” podkreśliła na swojej stronie internetowej, że Vialli był jednym z najbardziej kochanych piłkarzy. Największy włoski dziennik sportowy zauważa, że po raz kolejny w ostatnim czasie świat piłki nożnej pogrążył się w żałobie, po tym jak wcześniej zmarli wieloletni trener Serie A Sinisa Mihajlovic oraz Pele.

Viallego żegnają politycy

Premier Giorgia Meloni napisała na Twitterze: „Nie zapomnimy nigdy twoich goli, twoich legendarnych przewrotek, radości i emocji, którymi obdarowałeś cały kraj”.

Przywołała też scenę, gdy zapłakany obejmuje trenera reprezentacji Roberto Manciniego po tym, gdy Azzurri zdobyli mistrzostwo Europy w zeszłym roku.

„Ale nie zapomnimy przede wszystkim człowieka” – dodała szefowa rządu, nazywając Viallego „Królem Lwem na boisku i w życiu”.

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita 🙏🏻 pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2023

This will be forever in my head. Vialli and his very good friend Mancini, in tears, after Italy won the Euros. Today is a very sad day. 😢pic.twitter.com/knfNfbuM7G — Sacha Pisani (@Sachk0) January 6, 2023

Były premier, obecnie komisarz UE Paolo Gentiloni napisał na Twitterze: „Odszedł wielki mistrz i maestro piłki nożnej”.

Przypomina się jego niezwykłe podejście do sportowej rywalizacji. Przed finałowym meczem Anglia – Włochy na mistrzostwach Europy, przygotowując piłkarzy czytał im wzruszony do łez fragmenty wypowiedzi byłego brytyjskiego premiera Winstona Churchilla: „Człowiek, kiedy sprawy idą dobrze, poznaje wreszcie triumf wielkich zdobyczy; kiedy sprawy idą źle, upada wiedząc, że się odważył”.

“Listen more, talk less, improve yourself everyday, laugh often and help others. In my opinion this is the secret to happiness” 🗣 Gianluca Vialli ❤️ pic.twitter.com/8cC6Ber9lH — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 6, 2023

A Vialli volley at Highbury in 1991. What a goal. What a player. What legacy he leaves behind. 💔pic.twitter.com/gWBEJfyRKX — A Funny Old Game (@sid_lambert) January 6, 2023

W wieku 58 lat zmarł Gianluca Vialli. Były piłkarz i trener miał pośredni udział w Miodowych Latach w odc. "Menadżer". pic.twitter.com/FebaAI6A09 — Miodowe Lata – ciekawostki (@lata_miodowe) January 6, 2023