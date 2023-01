Kolejny piłkarz Bayernu z zapaleniem mięśnia sercowego. Czeka go długa przerwa

REKLAMA

Występujący w Bayernu Monachium Noussair Mazraoui ma zapalenie mięśnia sercowego. Marokański piłkarz musi na kilka tygodni zawiesić treningi.

Mazraoui był podstawowym zawodnikiem rewelacyjnego na mundialu Maroka. Po powrocie do Monachium i przed startem przygotowań Bayernu do rundy wiosennej przeszedł szczegółowe badania medyczne.

Lekarz Bawarczyków Roland Schmidt stwierdził u piłkarza zapalenie mięśnia sercowego.

„Mazraoui zostanie poddany leczeniu. Oznacza to, że nie będzie on na razie do dyspozycji swojego trenera Juliana Nagelsmanna” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie fcb.de.

Według niemieckich mediów zapalenie osierdzia oznacza przerwę w treningach Mazraouiego od sześciu do ośmiu tygodni.

Lekarz Bayernu orzekł, że za zapalenie mięśnia sercowego u Marokańczyka odpowiada infekcja koronawirusem. Z tego powodu – jak podejrzewają w Monachium – miał nie zagrać w ćwierćfinałowym spotkaniu mundialu z Portugalią (w półfinale z Francją już zagrał). Maroko informowało wówczas, że piłkarza zabrakło z powodu problemów z mięśniem lędźwiowym.

W styczniu 2022 roku wykryto zapalenie mięśnia sercowego u innego piłkarza Bayernu – Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk wrócił na boisko na początku kwietnia.