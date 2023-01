Niemcy. Brutalnie zgwałcił 20-latkę, a następnie próbował 74-latkę

REKLAMA

Niemiecka policja zatrzymała 28-latka z Syrii, który dopuścił się brutalnego gwałtu na 20-letniej dziewczynie, a kilka dni później próbował zgwałcić starszą kobietę.

Do gwałtu na 20-latce doszło w Nowy Rok w dzielnicy Neuland w Hamburgu. Dziewczyna wracała o zmroku do domu. Została zaatakowana, brutalnie pobita i zgwałcona.

Po kilku dniach niemiecka policja zatrzymała sprawcę gwałtu. Okazał się nim 28-letni mężczyzna pochodzący z Syrii.

Wpadł przy kolejnej próbie gwałtu. Tym razem zaatakował 74-latkę. Tak jak w przypadku 20-latki, rozpoczął od brutalnego pobicia. Następnie próbował starszą kobietę zgwałcić, lecz został powstrzymany przez sąsiadów mieszkających w bloku.

74-latka doznała licznych obrażeń. Ma złamania kości twarzy, a okolice oczu tak opuchnięte, że jej wzrok tymczasowo jest ograniczony.

28-latka z Syrii powstrzymało kilka osób. Gdy przyjechali policjanci, nie mogli go utemperować. Ostatecznie zdecydowano o przywiązaniu go do noszy. W ten sposób został wyniesiony z budynku.

Sąd wydał nakaz aresztowania 28-latka. Służby sprawdzają, czy może mieć on związek z innymi gwałtami w mieście.