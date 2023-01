Można już oddać hołd Benedyktowi XVI. Wcześniej był tu grób Jana Pawła II

REKLAMA

Od niedzieli rano można oddawać hołd Benedyktowi XVI przy jego grobie w Grotach Watykańskich. Został on pochowany w tym samym miejscu, w którym do 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony potem do bazyliki Świętego Piotra.

Po czwartkowym pogrzebie emerytowanego papieża w krypcie trwały prace poprzedzające udostępnienie grobu wiernym. Miejsce pochówku można odwiedzać od godziny 9 rano.

Pierwsi do grot bazyliki Świętego Piotra zeszli w niedzielny poranek dziennikarze akredytowani w Watykanie.

Na marmurowej płycie widnieje napis: „Benedictus PP XVI”. Miejsce pochówku wybrał emerytowany papież.