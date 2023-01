Nie wprowadzili żadnych koronaobostrzeń. Zostali najatrakcyjniejszym celem podróży

REKLAMA

Nie wprowadzili koronaobostrzeń, nie zamknęli lasów czy plaż. Wciąż żyją, a ponadto zostali laureatami zestawienia najbardziej atrakcyjnych lokalizacji turystycznych w Afryce.

Należąca do Tanzanii wyspa Zanzibar znalazła się na pierwszym miejscu opublikowanego przez magazyn „Travellers Worldwide” rankingu. Z tej okazji rząd ogłosił, że podpisał kontrakt na rozbudowę lotniska na wyspie, by mogło obsłużyć do 750 tys. pasażerów rocznie.

REKLAMA

Według turystycznego magazynu wyjątkowa historia Zanzibaru, która łączy ze sobą wpływy ludów suahili, arabskie, indyjskie i portugalskie, sprawia, że wyspa jest pierwszorzędnym miejscem do spędzenia urlopu w 2023 r.

„Wybierz się na spacer po Stone Town, gdzie możesz zobaczyć historyczne budynki lub zgubić się wśród starożytnych ścieżek. Możesz także spędzić kilka nocy po drugiej stronie wyspy, w miejscach takich jak Paje Beach, pełnych kurortów i restauracji. A na plażach zawsze możesz liczyć na ciekawe wydarzenia i imprezy” — czytamy w magazynie.

Zanzibar. Zero covidowych obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów

W rozmowie z portalem „The Citizen” Fatma Khamis, sekretarz ministerstwa turystyki, podkreśliła, że wyspa nigdy nie została zablokowana w czasie pandemii, co otworzyło jej szerokie perspektywy rozwoju.

„Wraz z rozwojem infrastruktury i promocjami staliśmy się całoroczną lokalizacją urlopową” – powiedziała. Ludzie wiedzieli bowiem, że tam znienacka nie zaatakują rządowe obostrzenia wprowadzane pod pretekstem walki z koronawirusem.

Dodała, że baza noclegowa wyspy w najbliższym czasie wzrośnie o 3 tys. łóżek, które mogą zapewnić noclegi do 6 tys. gości jednocześnie. Umożliwią to nowe hotele, otwarte w ciągu ostatnich dwóch lat.

Khamis przyznała jednak, że pozostało wiele do zrobienia. Spośród 215 projektów inwestycyjnych zarejestrowanych w Urzędzie Promocji Inwestycji Zanzibaru (ZIPA) aż 100 dotyczy branży hotelarskiej.

Aby skuteczniej koordynować sytuację, Ministerstwo Turystyki planuje w pierwszym kwartale 2023 r. uruchomić cyfrowy program, który umożliwi rejestrowanie dokładnej liczby odwiedzających Zanzibar w czasie rzeczywistym. Kolejną wielką inwestycją mającą posłużyć branży turystycznej jest gruntowna przebudowa lotniska. 5 stycznia 2023 roku władze podpisały warty 230 milionów dolarów kontrakt na przebudowę, by podnieść status lotniska Pemba do poziomu międzynarodowego. Projekt będą realizować firmy Propav JV i Mecco.

Lotnisko Pemba, zaprojektowane do obsługi 45 tys. pasażerów rocznie, obecnie obsługuje już 110 tys. Po ukończeniu inwestycji w 2025 roku nowe lotnisko będzie mogło obsłużyć do 750 tys. pasażerów rocznie, przyjmując również bardzo duże samoloty.