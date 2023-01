Szokujący film od WHO. Nie zaszczepiłeś się? Jesteś gorszy od terrorysty. OSTRE komentarze [VIDEO]

REKLAMA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) udostępniła na Twitterze szokujący film promujący twierdzenie, jakoby ruchy antyszczepionkowe były bardziej śmiercionośne niż globalny terroryzm czy rozpowszechnianie broni jądrowej.

W filmie cytowany jest de Peter Hotez, naukowiec od szczepionek, który ruchy antyszczepionkowe nazywa „agresją antynaukową”. Według niego ci, którzy nie chcą się szczepić są aktualnie… główną zabijającą na świecie grupą.

Ów ekspert stwierdził, że 200 tysięcy Amerykanów zmarło na covida, ponieważ odmówiło przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Twierdzenia nie poparł żadnym źródłem, żadnymi danymi. Ot, rzucił pewną pasującą do narracji liczbę w eter.

– A teraz aktywizm antyszczepionkowy rozszerza się na cały świat, nawet na kraje o niskim i średnim dochodzie. Antynauka (szczepionkowa) zabija więcej ludzi niż globalny terroryzm, rozpowszechnianie broni jądrowej lub cyberataki – rzucił szokującym twierdzeniem promowany przez WHO ekspert.

Jednocześnie Hotez wezwał do „politycznych działań, aby rozwiązać ten problem”. W filmie udostępniono głównie skrajne twierdzenia ruchów antyszczepionkowych, ale w domyśle do jednego worka wrzucono wszystkich, którzy poddawali w wątpliwość skuteczność warunkowo dopuszczonej do użycia szczepionki czy krytykowali metody walki z wirusem i dzielenie ludzi na lepszych (zaszczepionych) i gorszych (niezaszczepionych).

Udostępniony przez WHO film jest szeroko komentowany i krytykowany w sieci. Komentujący na przykład udostępniają statystyki z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, które wskazują, że to lekarze i medycyna uśmiercają więcej ludzi niż ginie w wypadkach samochodowych czy w strzelaninach.

„Najbardziej antynaukowe treści pochodzą od WHO, kiedy próbowano zamknąć świat z powodu łagodnego wirusa o współczynniku przeżycia 99,97%. Najbardziej tragiczne wskaźniki śmiertelności zostały nieuczciwie przedstawione (tj. 'pozytywne testy’). Możecie winić tylko siebie” – pisze inny internauta.

