Gruzin aresztowany za kradzież rozbójniczą. Zaatakował ochronę sklepu

Sąd aresztował 33-letniego Gruzina, który w jednym ze sklepów w Siemianowicach Śląskich ukradł narzędzia, słodycze i alkohol, a po chwili zaatakował ochronę sklepu, która go zatrzymała. Za kradzież rozbójniczą grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Informację o zatrzymaniu i aresztowaniu obywatela Gruzji przekazała w poniedziałek siemianowicka policja.

– Mężczyzna ukradł ze sklepu narzędzia, słodycze oraz alkohol, a gdy został ujęty przez ochronę, szarpał się, bił i kopał oraz groził im rozbitą butelką. Złodziej został przekazany mundurowym, a skradziony towar za wyjątkiem alkoholu, którego butelka się rozbiła, został odzyskany – poinformowali policjanci.

Zatrzymany to obywatel Gruzji, który nie ma stałego miejsca pobytu w Polsce. Prokurator przedstawił mu zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna został doprowadzony przed oblicze sądu, który uwzględnił wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące.