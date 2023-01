Najnowszy SONDAŻ: PiS na czele. Konfederacja z największym wzrostem poparcia

REKLAMA

Największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość; duży wzrost poparcia notuje Konfederacja – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wyniosło 32,3 proc., na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 27 proc., a na Polskę 2050 – 9,3 proc. respondentów – podał portal.

Z badania wynika, że odsetek osób deklarujących oddanie głosu na PiS wzrósł o 0,5 pkt proc. względem badania sprzed dwóch tygodni. W przypadku Koalicji Obywatelskiej odnotowano natomiast spadek o 0,4 pkt. proc., a w przypadku Polski 2050 spadek o 0,7 pkt. proc.

Portal podał, że w Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.), a także Konfederacja, którą poparłoby 6,9 proc. wyborców (wzrost o 2,9 pkt. proc.).

Poparcie dla PSL zadeklarowało 5,9 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc..

Pod progiem wyborczym znalazłaby się Agrounia z poparciem 2 proc., a 8,6 proc. respondentów nie wie na kogo oddałoby głos.

Podział mandatów w Sejmie

Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa, socjologa i eksperta ds. systemów wyborczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przywołuje portal wynika, że PiS wprowadziłoby do Sejmu 190 posłów, co – jak zaznaczono – nie pozwoliłoby na stworzenie samodzielnego rządu (konieczna większość to 231 głosów).

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 155 mandatów, Polska 2050 wprowadziłaby do Sejmu 40 przedstawicieli, a Lewica 32.

Dodano, że na klub w parlamencie mogłaby liczyć również Konfederacja, która po wyborach miałaby 24 posłów. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziłoby do izby niższej 18 reprezentantów. 1 mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.

„Przy takim rezultacie ewentualna koalicja rządowa KO z Polską 2050, Lewicą i PSL-em mogłaby dysponować 245 głosami” – podsumował portal.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 6-8 stycznia 2023 roku metodą CAWI i CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.