Próba zamachu stanu w Brazylii to prowokacja? Sommer: TO HUCPA

„Stawiam tezę, że takie »zamachy« jak amerykański i brazylijski to prowokacje przeciwko ich »organizatorom«” – ocenił na Twitterze redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

Dziennikarz odniósł się w ten sposób do nieudanej próby zamachu stanu, która miała miejsce w Brazylii, w wyniku której aresztowano 170 osób, które wdarły się do głównych urzędów państwowych w stolicy kraju Brasilii.

Próba zamachu stanu w Brazylii

Przypomnijmy, że wśród obiektów zaatakowanych w niedzielę przez radykalnych zwolenników Bolsonaro były m.in. parlament, Sąd Najwyższy oraz pałac prezydencki.

Ostatecznie funkcjonariusze służb policyjnych przejęli w niedzielę wieczorem kontrolę nad siedzibą dwuizbowego Kongresu Narodowego Brazylii. Policji udało się usunąć intruzów z jego pomieszczeń.

Z informacji służb porządkowych wynika, że ujęci w budynku Kongresu Narodowego odpowiedzą m.in. za próbę zamachu stanu. Reprezentujący administrację Senatu Alessandro Morales ogłosił, że władze tej instytucji będą współdziałać w ukaraniu osób, które w niedzielne popołudnie wdarły się do budynku.

Bolsonaro krytykuje

Próbę zamachu stanu skrytykował były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. W opublikowanych na Twitterze postach Bolsonaro stwierdził, że nie popiera tego rodzaju działań, gdyż są one niewłaściwe w warunkach demokracji.

„Pokojowe manifestacje, w formie zgodnej z prawem, stanowią część demokracji. Jednak wtargnięcia do budynków publicznych, jakie miały miejsce dzisiaj, a także były praktykowane przez lewicę w 2013 r. i 2017 r., wymykają się tej regule” – napisał Bolsonaro.

Były szef państwa napisał też, że odrzuca „oskarżenia bez dowodów”, jakie w niedzielę wysunął prezydent Lula, zarzucając mu, że przyczynił się do inwazji na urzędy państwowe w Brasilii.

„Przez cały okres mojej kadencji zawsze przestrzegałem Konstytucji, szanując i broniąc praw, demokracji, przejrzystości i naszej świętej wolności” – podkreślił Bolsonaro.

„To hucpa”

Do sprawy odniósł się na Twitterze redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer. „Zamach stanu polegający na zajęciu parlamentu to hucpa. Aby zrobić zamach stanu trzeba mieć wojsko i służby (przynajmniej część). Dodatkowo tv i media społecznościowe. Stawiam tezę, że takie »zamachy« jak amerykański i brazylijski to prowokacje przeciwko ich »organizatorom«” – napisał.

„Niemiecka publicystka stawia wręcz tezę, że komunista Lula czerpał garściami z doświadczeń Niemiec (rzekomy zamach na Reichstag podczas antycorona-protestu w 2020 w Berlinie) i USA – »zamach na Kapitol«” – odpowiedziała dziennikarka Agnieszka Wolska.

