Przygotowali dla prezydenta Bidena „wioskę Potiomkinowską”

REKLAMA

Przed poniedziałkową wizytą w Meksyku, prezydent Joe Biden zatrzymał się w przygranicznym El Paso w Teksasie. Miał to być sygnał, że jako prezydent zamierza coś robić ze zjawiskiem masowej nielegalnej imigracji. Okazuje się, że na przyjazd prezydenta oczyszczono centrum miasta z licznych tu migrantów.

Republikański gubernator Teksasu Greg Abbott skomentował to na Twitterze. Napisał, że miasto El Paso „spieszy się, aby usunąć nielegalnych imigrantów i obozy migrantów, które tłoczą się w centrum miasta, zanim przybędzie Biden”. Dodał, że „Biden nie chce, aby Ameryka zobaczyła chaos, który wywołał na granicy” (Biden przerwał m.in. budowę granicznego muru Trumpa).

REKLAMA

Abbott dodał: „to tylko sesja zdjęciowa i gra w udawanie”. Media były jeszcze ostrzejsze. Pisano, że dla Bidena przygotowano „Potiomkinowską wioskę na południowej granicy”. W El Paso „miejskie chodniki przekształciły się w prowizoryczne obozy dla bezdomnych, gdy dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów zostały wypuszczone do centrum miasta w ostatnich miesiącach. Teraz zostały oczyszczone przed niedzielnym przyjazdem prezydenta Joe Bidena”. (Washington Examiner).

Już w czwartek, setki ludzi obozujących wokół dworca autobusowego Greyhounda i kościół Najświętszego Serca zostały usunięte z pola widzenia przez lokalnych funkcjonariuszy policji El Paso i agentów federalnej straży granicznej.

To chwilowa ulga dla mieszkańców zmęczonych m.in. rosnącą przestępczością. Niektórzy migranci przejęli nawet prywatne parkingi i pobierali opłaty od ludzi za parkowanie. Były liczne przypadki kradzieży samochodów, kradzieży mienia, rosła dystrybucja narkotyków. Teraz za robotę wzięła się policja i straż graniczna.

El Paso stało się epicentrum kryzysu na południowej granicy między sierpniem a grudniem ubiegłego roku. W tym regionie znalazło się więcej imigrantów niż w jakimkolwiek innym miejscu przy granicy. Ze względu na dużą liczbę zatrzymanych osób i 2 miliony zaległych spraw przed sądami imigracyjnymi administracja Bidena zdecydowała się nie zatrzymywać osób w aresztach dla postępowania sądowego. Skutków tej decyzji Biden na własne oczy jednak nie zobaczy.

El Paso rushes to remove illegal immigrants and migrant camps that are crowding downtown before Biden arrives.

Predictable.

Biden does not want America to see the chaos that he has caused on the border.

This is just a photo op and a game of pretend.https://t.co/4KJqorJjrP

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 7, 2023