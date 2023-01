Ukrainiec przewoził osobówką KILKUNASTU Turków. „Celem ich podróży były Niemcy”

REKLAMA

Straż graniczna zatrzymała w Chochołowie k. Zakopanego ukraińskiego kierowcę przewożącego samochodem osobowym 12 Turków. Żaden z nich nie posiadał uprawnień do przekroczenia granicy z Polską – poinformowała rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Justyna Drożdż.

– Ustalono, iż obcokrajowcy drogą lotniczą dotarli z Turcji do Serbii, a następnie pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu, którym przez Słowację dotarli do Polski, gdzie po przekroczeniu granicy państwa w Chochołowie zostali zatrzymani. Celem ich podróży były Niemcy – relacjonowała rzeczniczka.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem każdemu z 12 obywateli Turcji wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu do swojego kraju z 3-letnim zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Nowym Targu wydał postanowienia o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lesznowoli i Przemyślu na okres trzech miesięcy.

Ukraiński kierowca Forda S Max na polskich numerach rejestracyjnych, został zatrzymany w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu przemytu ludzi. Sąd Rejonowy w Nowym Targu tymczasowo aresztował obywatela Ukrainy na okres trzech miesięcy.