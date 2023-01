74 uderzenia batem za szpiegostwo. Belg zostanie wychłostany

REKLAMA

Obywatel Belgii, pracownik organizacji pomocowych, został skazany przez irański sąd łącznie na 40 lat pozbawienia wolności oraz 74 uderzenia batem m.in. za szpiegostwo – podała agencja Associated Press, powołując się na stronę internetową irańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Sąd rewolucyjny skazał 41-letniego Oliviera Vandecasteele na 12,5 roku więzienia za szpiegostwo, 12,5 roku za współpracę z wrogimi rządami i 12,5 roku za pranie pieniędzy. Został on również ukarany grzywną w wysokości 1 mln dolarów i skazany na 2,5 roku więzienia za przemyt waluty. Belg nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Rodzina Vandecasteele poinformowała w grudniu, że Olivier od miesięcy jest przetrzymywany w irańskim więzieniu i prowadzi strajk głodowy. Zgodnie z wypowiedzią rodziny, został pozbawiony dostępu do wybranego przez siebie adwokata i cierpi na poważne problemy zdrowotne.

Nie jest jasne, czy zarzuty wobec Belga są związane z antyrządowymi protestami, które wstrząsają Iranem od połowy września 2022 roku. Od rozpoczęcia masowych demonstracji w Iranie aresztowano wielu cudzoziemców, obwiniając „wrogów z zagranicy” o podburzanie obywateli. Kolejni uczestnicy protestów są skazywani na karę śmierci.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk stwierdził w wydanym we wtorek oświadczeniu dotyczącym sytuacji w Iranie, że „wykorzystanie jako broni postępowań karnych do karania ludzi za korzystanie z podstawowych praw, takich jak uczestnictwo lub organizowanie demonstracji, oznacza zatwierdzane państwowo zabójstwa”. W sobotę w Iranie powieszono dwóch mężczyzn za rzekome zabicie członka sił bezpieczeństwa w czasie protestów.

Tuerk uznał, że w licznych sprawach w Iranie doszło do naruszeń prawa do rzetelnego procesu i sprawiedliwego procesu, w tym stosowano niejasno sformułowane przepisy karne, odmawiano dostępu do obrońcy z wyboru, wymuszano przyznania się do winy pod wpływem tortur i odmawiano prawa do odwołania od wyroku.

Wykonywanie wyroków śmierci przez władze Iranu, potępiane przez coraz większą liczbę krajów, zbiegło się w czasie ze zmniejszeniem intensywności protestów – oceniła agencja Reutera.

