Linie lotnicze British Airways zaprezentowały nowe mundury stewardess. Także w formie hidżabu [FOTO]

Za krzyżyk noszony na szyi, stewardessa może dziś stracić pracę. Za to linie lotnicze, w ramach promocji „wielokulturowości”, gotowe są na daleko idące koncesje wobec np. islamu. British Airways zaprezentowało nowe uniformy, które będą teraz nosić ich stewardessy.

Jest to połączenie hidżabu oraz luźniejszego wariantu złożonego ze spodni i koszuli. Ten pierwszy zaprezentowano w połączeniu z tuniką, co daje w całości strój islamski. Burki jeszcze w kolekcji nie mają…

Linie brytyjskie są przy tym dumne ze swojej „odwagi”. Uniformy zostały stworzone przez projektanta mody Ozwalda Boatenga. Mają zaspokoić gusta „międzynarodowego personelu” firmy i będą je nosili pracownicy, którzy mają kontakt z klientami.

„Nasz mundur jest kultowym symbolem naszej marki, czymś, co poniesie nas w przyszłość, reprezentując to, co najlepsze we współczesnej Wielkiej Brytanii” – mówił Sean Doyle, dyrektor generalny British Airways. Dodał – „chcieliśmy stworzyć kolekcję uniformów, z których nasi pracownicy będą dumni”.

Brytyjskie linie lotnicze pozostawią jednak hostessom, które sobie tego życzą, wybór, czy zachować swoje stare stroje, czy włożyć nowe. Nowe mundury będą wprowadzone latem 2023 roku.

Źródło: Bledi.net